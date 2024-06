Ancelotti conquista ancora la Champions la decimoquinta del Real | Dortmund sconfitto 2-0

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2024) IlMadrid vince la quindicesimaLeague della sua storia, la famosa “”.nella storia delMadrid e dellaLeague. Illa sblocca nel secondo tempo. Al 74? calcio d’angolo di Kroos e colpo di testa di Carvajal che batte Kobel. Fullkrug colpevole di perdere la marcatura sul difensore del. Raddoppio di Vinicius che sfrutta un’errore in costruzione del Borussia e si presenta a tu per tu con Kobel. Per lui è un gioco da ragazzi metterla in reta. Ilaveva dato l’illusione nel primo tempo di poter impensierire seriamente ilMadrid. L'articolola, la “” del2-0 ilNapolista. .