Amici un’insegnante basita per la vittoria di Lorella Cuccarini con Sarah Toscano | il commento

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 1 giugno 2024) Reduce dallaconseguita alla finale di23è stata argomento di un’intervista rilasciata da una maestra di ballo che è da più di un decennio alla cattedra del talent di Maria De Filippi. Si tratta più precisamente di Alessandra Celentano, che in una nuova intervista concessa in TV lancia una frecciata sonora e a distanza alla cantante e la rivale collega maestra di canto che l’ha scoperta in TV, vale a dire la showgirl23, parla Alessandra Celentano:non meritava la? Alessandra Celentano, ospite nel salottino di La volta buona di Caterina Balivo, rompe il silenzio sul trionfo di, allieva diper il canto, alla finale di23, tra critiche e qualche merito in ogni caso e a sorpresa riconosciuto.