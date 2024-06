Alfabetizzazione digitale mille casalinghe al corso di Unicam

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Obiettivo: realizzare attività formative affinché oltre 1.000e casalinghi (su tutto il territorio nazionale) acquisiscano competenze digitali funzionali all’inserimento lavorativo. Ovveroe abilità nell’utilizzo dei dispositivi informatici. È in sintesi il progetto "Faro" targato Università di Camerino e finanziato con quasi 300mila euro dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.è capofila, in partenariato con Cooss Marche. Si tratta di uno dei 14 progetti finanziati, su 162 presentati, e ha ottenuto il punteggio più alto. È stato presentato ieri ad Ancona dalla responsabile scientifica del progetto e coordinatrice per le attività che fanno capo all’ateneo, la professoressa Barbara Re, docente della sezione di informatica della Scuola di scienze e tecnologie, dal rettore Graziano Leoni e da Susy Sartini, coordinatore dei servizi formativi di Cooss Marche.