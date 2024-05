Oggi il nostro dibattito I candidati a confronto | programmi e idee sul palco Ecco come partecipare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, 30 maggio 2024 – Dieci nomi per una sola poltrona. I giorni passano, i toni della discussione si fanno più accesi, e nell’arena politica informazioni esi perdono nel polverone alzato ogni volta tra bagarre e minacce di querele. Ma per scegliere è necessario conoscere, e avere una panoramica chiara di chi farà cosa per la città: i temi che stanno a cuore ai fiorentini sono tanti. Dall’emergenza abitativa all’overtourism, dallo stadio alla sicurezza, dal commercio alla questione ambientale. Per questo, in vista dell’appuntamento con le urne dell’8 e 9 giugno nel quale si deciderà chi sarà la nuova guida di Firenze e con quale consiglio comunale il futuro primo cittadino o prima cittadina dovrà condurre la nave, stasera La Nazione scende in campo al fianco di lettori e cittadini.