Fonte : ilrestodelcarlino di 30 mag 2024

Purtroppo anche chi, come la Regione, vorrebbe incrementare il personale o acquisire strumenti all’avanguardia e utilizzare terapie innovative, si trova a non poterlo fare per via dei tetti all’assunzione di personale stabiliti a livello governativo o perché le maggiori risorse del 2024 sono state vincolate dal Governo a coprire i costi dei rinnovi contrattuali".

Le violazioni dell’Agcom finiscono in Parlamento | Il Comune racconta bugie