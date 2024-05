I vini rosati sono un' occasione sprecata I produttori italiani non ci credono fino in fondo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il vino rosa italiano non riesce a bucare la rete dei consumi. Non c'è nulla da fare. Sarà la difficoltà strutturale del settore viticolo a livello globale, ma quella che doveva essere un'onda rosa perfetta per un consumatore giovane e moderno non riesce a fare breccia. Il vino rosa fa certamente meglio delle altre tipologie nei canali della distribuzione moderna nazionale, soprattutto dei rossi, e fa ancora meglio se declinato in versione spumante, ma non sembra avere quella marcia in più. A livello mondiale se ne consumano circa 23 milioni di ettolitri complessivi ma l'Italia, quarto produttore dopo gli Stati Uniti, in un mercato del rosé che dal 2010 ha ripreso a crescere dopo aver raggiunto i suoi massimi nel 2007, sta faticando a emergere, anche a causa di una generale scarsa convinzione nel proprio potenziale da parte degli operatori del settore (che fine ha fatto l'Istituto Rosautoctono?), ma anche di qualche ostacolo di tipo burocratico.