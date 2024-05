Scontro tra due auto all’incrocio Grave autista di trasporti sanitari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La Panda di una cooperativa brianzola specializzata insta viaggiando in emergenza, con sirena e lampeggiante attivati secondo alcuni testimoni. Con ogni probabilità, ha il rosso, ma glimobilisti incolonnati la fanno passare. Proprio in quel momento, però, arriva da destra la Hyundai guidata da una donna di 69 anni, che centra in pieno l’utilitaria e poi finisce la sua corsa contro un palo. È la dinamica dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio in zona Centrale: il ferito piùè il conducente della Panda, 55 anni, che avrebbe avuto un infarto. È stato rianimato sul posto e poi trasportato in gravissime condizioni al Niguarda. La ricostruzione dell’accaduto ci riporta alle 16.30 all’angolo tra viale Lunigiana e via Gioia.