Riforma della giustizia via libera del Cdm Sdoppiato e depotenziato il Csm passa la separazione delle carriere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Primaelezioni europee, l’esecutivo Meloni riesce ad approvare unaproposte chiave del suo programma di governo: ladell’ordinamento giudiziario. Un provvedimento che «interrompe la degenerazione correntizia del Consiglio superioremagistratura», esulta Carlo Nordio in conferenza stampa. Il ministroha dovuto mediare sull’impianto originale del testo, tra rivendicazioni dei partiti di maggioranza e interlocuzioni istituzionali, tra cui quella con Sergio Mattarella. Ed è probabile che lacambi ancora perché, per l’entrata in vigore, necessitaleggi attuative che verranno scritte nei prossimi mesi. Per il momento, è possibile individuare alcune linee di indirizzo sui cambiamenti che il centrodestra vuole imprimere all’ordinamento giudiziario.