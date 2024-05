Golf il DP World Tour sbarca in Germania con l’European Open Sette azzurri sognano il grande colpo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo il Soudalil DPcontinua il viaggio in Europa con le sue grandi classiche. Questa settimana si va in, ad Amburgo, per lo storico European. Si gioca sui percorsi mitici del Green EagleClub, per un evento che data 1978 la sua prima edizione, con solo la pausa dal 2010 al 2014. Una settimana che in passato ha incoronato grandissimi campioni: Bernhard Langer, Colin Montgomery, Retief Goosen, Sir Nick Faldo, Sandy Lyle, Paul Casey e Ian Woosnam solo per fare qualche nome. Difende il titolo Tom McKibbin, capace l’anno scorso di avere la meglio su due tedeschi e di diventare il secondo nordirlandese, dopo Darren Clarke, a trionfare in questo evento. McKibbin torna ad Amburgo in ottima forma, con tre top ten già archiviate in questa stagione e dopo essersi assicurato il biglietto per il suo primo Major superando le qualifiche finali dello US