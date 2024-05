Carabinieri perquisiscono scuderia. Sequestrati passaporti equini e fucile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Siena, 29 maggio 2024 – Iforestali di Siena si erano recati a Ferrara dove, all’ippodromo, si trovavano i box del rione di San Luca che aveva ingaggiato come fantino Valter Pusceddu e due suoi cavalli per il palio corso poi domenica: Arraju e Dubbio. Il primo, di proprietà di Antonio Angelini, come aveva detto lui stesso a La Nazione, era risultato in regola e infatti ha partecipato alla corsa. L’altro invece era stato bloccato perché mancava il coggins test, necessario per trasportare i cavalli fuori dalle scuderie. Dubbio era infatti rimasto fino a ieri sera a Ferrara in attesa dell’esito delle analisi: test negativo. Il cavallo essendo a posto è così potuto rientrare con l’ok delle Asl di Siena e Ferrara. Questa la prima parte della vicenda che si era svolta in Emilia.