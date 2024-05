Morte Davide Astori rinviato il processo di appello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Firenze, 28 maggio 2024 – A causa di un difetto di notifica al professore Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi, accusato di omicidio colposo, è statoal prossimo 9 luglio ild’per ladi. I giudici hanno accolto l'eccezione dei difensori, Sigfrido Fenyes e Francesco Bellucci, secondo cui solo il professore non ha ricevuto nei termini di legge l'avviso per l'udienza in programma oggi. In primo grado, nel maggio 2021, il professore era stato condannato con rito abbreviato a un anno di reclusione e al risarcimento danni a favore di Francesca Fioretti e Vittoria, rispettivamente compagna e figlia del calciatore. La difesa aveva poi impugnato la sentenza e ilera stato fissato inizialmente ad aprile 2025, ma poi anticipato ad oggi.