Meloni a Caivano saluto polemico a De Luca | Sono quella str come sta? E lui sorpreso | Benvenuta

“Presidente De Luca , sono quella stronza della Meloni , come sta?“. La presidente del Consiglio, in visita a Caivano per l’inaugurazione del del centro sportivo nell’ex impianto Delphinia, ha saluta to così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca . Il riferimento di Meloni è a quando ... ilfattoquotidiano

