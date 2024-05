Bellizzi detenuto rompe una porta e tenta di evadere

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnhato dioggi dal carcere di Avellino, ma l’atvigilanza della Polizia Penitenziaria ha scongiurato il compimento del grave evento critico. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. Ricostruisce i fatti Tiziana Guacci, segretaria per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il primo e più rappresentativo della Categoria: “Questa mattina uncomune, trasferito ad Avellino, ha posto in essere untivo di evasione. Al momento dell’immatricolazione ha infatti rotto unadelle sale d’attesa – ingresso matricola, riuscendo ad arrivare presso l’area portineria, ultima postazione prima di arrivare all’esterno. Ottimo intervento della Polizia Penitenziaria che ha evidenziato la professionalità ed il senso del dovere con cui espleta il suo servizio.

Una scioccante strage si è verificata in Francia , a Val-de-Reuil, nel dipartimento di Eure in Normandia. Tre poliziotti sono stati uccisi da un commando armato che ha preso d’assalto il loro furgone allo scopo di far evadere un detenuto .Leggi anche: Il poliziotto accoltellato a Milano è sveglio e ... thesocialpost

Mattinata di puro Terrore questa mattina in Normandia, regione della Francia , dove un commando composto da uomini armati fino ai denti ha assalito un furgone che stava trasportando un detenuto accusato di tentato omicidio. L’attacco è stato feroce e brutale e i criminali per liberare il detenuto ... dayitalianews

