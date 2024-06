Kendall Jenner in bikini… da slacciare

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’estate non è ancora arrivata, maè già pronta per tuffarsi nella stagione delle vacanze. Sui social i follower hanno potuto ammirare le sue foto in bikini, bellissima come sempre, mentre sfoggia il fisico tonico e il costume Calzedonia. Il brand l’ha scelta per promuovere i nuovi costumi e lei si mette in posa, a volte sorridente e a volte provocante, osando anche un Senza veli malizioso. Le foto a bordo piscinaper CalzedoniaChe bellaa bordo piscina, con il bikini color lime Calzedonia. Sorride all’obiettivo allegra e giocosa, in altri scatti invece è più maliziosa e intrigante mentre scocca sguardi penetranti e mette in mostra il fisico slanciato. I laccetti del costume sembrano lì per essere slacciati, il tessuto si sposta rivelando scorci di pelle.