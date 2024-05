Felipe Anderson cancella Inzaghi | Lazio? Scelgo un solo allenatore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024)lascia lae l’Italia per fare ritorno in Brasile, al Palmeiras. Dopo i rumors su un possibile approdo alla Juventus, il brasiliano ha deciso di tornare in patria. Dopo la partita con il Sassuolo è intervenuto a DAZN dove ha ‘tradito’ il suo exSCELTA –complessivamente allaha trascorso otto anni della sua carriera: la prima volta dal 2013 al 2018 e la seconda dal 2021 al 2024. Il brasiliano, che aveva richieste anche in Serie A, dalla Juventus, ha deciso di fare ritorno in patria, al Palmeiras. Intervenuto a DAZN dopo-Sassuolo, il calciatore ritornando sulla sua lunga esperienza biancocelesteSimonedalla sua esperienza alla: la risposta è spiazzanteTO –non ha dubbi su chi sia stato l’più importante della sua carriera alla: «L’più importante che ho avuto? Sarri».