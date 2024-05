Una troupe di pensionati alla conquista del cinema

(Di domenica 26 maggio 2024) Un gruppo diravarinesi, con alle spalle le esperienze di lavoro più diverse, ma sorretti da amicizia e passione per ile il teatro, ha saputo cogliere un importante traguardo, sfiorando il podio al recente Concorso internazionale di cortometraggio "50&più", giuntosua sesta edizione. Con il loro corto di 7 minuti, Oliviero Gherardi (sceneggiatore) Devis Colomb (videomaker, riprese montaggio) Abele Belli (interprete del professor Adamo), Sandra Bompani (moglie del protagonista) Angela Bozzoli (nella parte dell’amica di Eva) Luigi Monari (chitarrista e direttore del Coro "Le scordate") e Cinzia Pancotti (presentatrice della Palestra della memoria), si sono piazzati al quarto posto. Un professore pensionato inizia a soffrire di depressione e grazie al consiglio di un’amica di famiglia si iscrive, con la moglie,Palestra della memoria di Ravarino, ritrovando così, pian piano, entusiasmo e voglia di vivere.

