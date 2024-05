Tumori - l’oncologo | Sempre più pazienti under 40

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – “Oggi mi occupo molto frequentemente di casi di 40enni o ancora più giovani con vari tipi didiversi.che non sono quelli tipici dei giovani”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center del Policlinico Gemelli di Roma. “Chi fa il clinico non vede i numeri, ma iche entrano in ambulatorio. Io faccioda quasi 35 anni e posso dire che 15-20 anni fa non ne vedevo di ragazzi di 27-28 anni con tumore del pancreas”. Ad aumentare in questa fascia d’età,40, “sono neoplasie tipiche dell’adulto”. “Noi oncologi li abbiamo davanti questi. Quanto incida esattamente il fenomeno in termini epidemiologici lo capiremo quando avremo numeri più grandi o un trend più ampio, ma lo specialista si deve preoccupare e deve approfondire ora perché sta succedendo ora”. L’esperto parte dalla sua esperienza personale di medico, per lanciare un alert e approfondisce le ragioni per cui la struttura capitolina ha deciso di impegnarsi in un progetto battezzato ‘G-Aya’, dedicato proprio aidegli adolescenti e dei giovani adulti, acon diagnosi di malattia oncologica nell’età compresa tra i 15 e i 39 anni.