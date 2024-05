L’Udinese ‘regala’ 5 milioni a Sassuolo e Salernitana | i premi del paracadute in Serie A

(Di domenica 26 maggio 2024) Si è conclusa la stagione del campionato diA con gli ultimi verdetti:e Frosinone sono le tre squadre retrocesse nel campionato diB. L’ultima giornata ha regalato tantissime emozioni e soprattutto la delusione per Eusebio Di Francesco. Il Frosinone è stato sconfitto in casa dal0-1 e la contemporanea vittoria dell’Empoli contro la Roma (2-1) ha condannato i gialloblu alla retrocessione. IdelIl valore complessivo destinato alle squadre retrocesse è di 60di euro, così distribuiti. 10alle squadre di fascia A 15alle squadre di fascia B 25alle squadre di fascia C Le squadre della fascia A sono quelle che retrocedono nel campionato cadetto al termine di ciascuna stagione dopo aver militato in massima categoria per una sola stagione e senza i requisiti di fascia B e C.

