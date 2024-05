Lazio-Sassuolo - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 26 maggio 2024)è una partita valida per la trentottesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45:ni,, diretta tv,g. Lasette giorni fa ha sfiorato il colpaccio a San Siro nel giorno della festa scudetto dell’Inter e l’1-1 con i nerazzurri campioni d’Italia non ha permesso ai biancocelesti di tenere il passo della Roma, ormai irraggiungibile. Un peccato, visto che il sesto posto quest’anno varrà molto probabilmente – tutto dipenderà dai risultati che farà registrare l’Atalanta – la Champions League. Immobile e compagni, a meno di cataclismi, chiuderanno in settima posizione, piazzamento che gli consentirà di partecipare alla prossima Europa League. Kamada – IlVeggente.it (Lapresse)Si sta dunque per concludere una stagione parecchio tribolata per unache a marzo è stata costretta a prendere atto delle dimissioni di Maurizio Sarri, sostituito prima dal vice Martusciello e poi da Igor Tudor.