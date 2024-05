I candidati ’interrogati’ dai ragazzi delle parrocchie In 200 al dibattito tra Berlati - Borghini e Sacchetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) C’erano quasi 200 persone venerdì sera, al centro parrocchiale di Santarcangelo, per iltra isindaci organizzato dal gruppo giovani della pastorale di Santarcangelo e di San Vito. In sala tantissimi, che non si sono limitati a fare domande ai, ma hanno lanciato anche proposte. Tra i temi toccati la scuola, il lavoro, la sicurezza, l’ospedale (incluso il nuovo Cau), la situazione della viabilità. Si è parlato anchequestioni sociali, dell’assistenza ai disabili e dell’integrazione degli immigrati stranieri. Un incontro intenso e partecipato, in cui Filippo(candidato del centrosinistra), Luigi(centrodestra) e Barnaba(Alleanza civica) si sono confrontati coi, dando le loro ’ricette’ per la città. Il, moderato da Andrea Polazzi e Simona Mulazzani, è stato interamente ripreso dalle telecamere di Icaro Tv, che lo manderà in onda mercoledì 29 alle 21.