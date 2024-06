Festival di Cannes i look delle star sul red carpet

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di domenica 26 maggio 2024) Pronti, partenza, via: è iniziato ildi. Quasi due settimane di cene, feste e, ovviamente, red. L’importante manifestazione cinematografica richiama in Costa Azzurra una miriade di. Per farsi notare, in Croisette bisogna andare. E allora spazio a abiti ricercati, gioielli da principessa e accessori cattura-sguardi: ecco ifamose. A PROPOSITO DI:>>>Ilagli arrivi: diva o casual?<<<>>>Il nudedi Bella Hadid<<<>>>Naomi, stesso vedo-non-vedo trent’anni dopo<<< Dodicesima serata – 25 maggio Demi MooreCala il sipario sulla 77esima edizione deldi. Dodici serate che hanno fatto palpitare i cuori dei fashionisti. Come presumibile, la cerimonia di chiusura non ha deluso le aspettative.