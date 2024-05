Fedez a Monte Carlo mano nella mano con una ragazza | chi è la giovane modella francese – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 26 maggio 2024) Negli scorsi giorniha raggiunto il Principato di Monaco e ha documentato l’attesa del Gran premio, vinto poi da Charles Leclerc, da uno yacht ormeggiato a Port Hercule. Tanti gli incontri del rapper nelle ore monegasche, dal calciatore Marco Verratti ai fan appostati sul molo. Ma c’è stata una frequentazione in particolare che ha, ovviamente, attirato l’attenzione dei più curiosi della situazione sentimentale di Federico Lucia. La crisi con la moglie Chiara Ferragni sembra difficilmente superabile. Le ultime notizie sulla coppia sono della messa in vendita della loro casa sul lago di Como e dell’avvicinamento del rapper a Ludovica di Gresy, avvistati in discoteca proprio la notte del pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. E mentre l’influencer era a Madrid dall’amica Alice Campello, moglie dell’attaccante Alvaro Morata,è stato sorpreso in compagnia di unaa passeggiare tra i paddock e l’area intorno al tracciato di gara.