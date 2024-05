Calcio - la Juventus torna alla vittoria con Chiesa e Fagioli Milan-Salernitana 3-3 in Serie A

(Di domenica 26 maggio 2024) Laha sconfitto il Monza per 2-0 nell’anticipo della 38ma giornata diA. I bianconeri hanno blindato il risultato nel cuore del primo tempo grazie ai sigilli die Alex Sandro (su invito del rientrante), chiudendo così la stagione con un successo dopo una lungadi pareggi. I vincitori della Coppa Italia si sono così portati al terzo posto in classifica generale e lo perderanno soltanto se l’Atalanta vincerà le ultime due partite contro Torino e Fiorentina. I brianzoli terminano invece in dodicesima posizione, con tre sconfitte di fila in chiusura di una stagione positiva. Ilha pareggiato per 3-3 contro la. Leao e Giroud lanciano i rossoneri tra 22? e 27?, Simy accorcia le distanze al 64?, Calabria firma il 3-1 al 77? ma nel finale Sambia e Simy regalano il pareggiocompagine campana. Gli uomini di Pioli erano già certi del secondo posto, mentre laera già ultima e retrocessa da diverso tempo.

