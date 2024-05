Napoli - accelerata per Conte | Fissato l’incontro decisivo – SKY

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 25 maggio 2024) Sky Sport svela che ilha accelerato per Antoniodopo il summit Gasperini-Atalanta. Oggi previsto un contattoper chiudere l’accordo. Ilsembra aver individuato in Antonioil principale obiettivo per la panchina della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo il summit tra Gian Piero Gasperini e l’Atalanta che ha evidenziato la volontà dell’allenatore di restare a Bergamo, il club partenopeo ha accelerato la trattativa per l’ex ct della Nazionale.: nuovo contatto “Il condizionale è d’obbligo, ma potrebbero essere ore decisive per la panchina del”, ha dichiarato l’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini. “Oggi il secondo incontro Gasperini-Percassi, era un nome forte nella lista di De Laurentiis al fianco di quello di Antonio. Il segnale di provare a continuare insieme fra Gasperini e Atalanta, questo ha indotto De Laurentiis ad accelerare per Antonio”.