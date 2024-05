(Di sabato 25 maggio 2024) Almeno 10 persone sono state uccise e 17 ferite in attacchi separati nel quartiere as-Saftawi, neldi. Lo affermano i reporter di AlArabic nella Striscia e l'agenzia di stampa Wafa. Secondo l'emittente che cita fonti mediche palestinesi, l'israeliano ha preso di mira unache ospitava sfollati nel quartiere situato appena a sud di Jabalya. .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a quotidiano©

Gaza, 28 mar. (Adnkronos) – Un bambino di sei anni è morto per fame all’ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza. Lo scrive al Jazeera, sottolineando che, come hanno dichiarato le organizzazioni umanitarie, comprese le Nazioni Unite, Israele sta impedendo l?accesso agli aiuti chiudendo i valichi di frontiera e imponendo severe restrizioni. calcioweb.eu

Al Jazeera, 10 morti in un attacco su scuola a nord Gaza - Al jazeera, 10 morti in un attacco su scuola a nord Gaza - Almeno 10 persone sono state uccise e 17 ferite in attacchi separati nel quartiere as-Saftawi, nel nord di Gaza. Lo affermano i reporter di Al jazeera Arabic nella Striscia e l'agenzia di stampa Wafa. ansa

Wafa, 10 morti in raid Israele su nord Gaza, anche bambini - Wafa, 10 morti in raid Israele su nord Gaza, anche bambini - Dieci palestinesi, tra cui bambini e donne, sono stati uccisi e molti altri feriti oggi in un attacco aereo israeliano contro una casa nella città di Beit Hanoun, a nord della Striscia di Gaza. Lo ... ansa

Gaza, raid israeliano nel nord: "Colpite case, 7 morti" - Gaza, raid israeliano nel nord: "Colpite case, 7 morti" - Aerei israeliani hanno colpito diverse case nel nord di Gaza, uccidendo almeno sette persone. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Una casa è stata colpita nel quartiere di... Leggi tutt ... informazione