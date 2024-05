(Di venerdì 24 maggio 2024) Quando il 16 maggio Sofia Stefani arriva al comando della polizia locale di Anzola, lei e Giampiero Gualandi si chiudono in stanza e lui ha "già inl'". E' la ricostruzione del Gip di Bologna Domenico Truppa, che sabato ha disposto il carcere per il 62enne. Tra i due sarebbe iniziata una discussione e l'exavrebbe insistito a voler continuare il rapporto. Allora, Gualandi, "esasperato", impugna la pistola la punta all'indirizzo della donna e preme il grilletto. Poi, consapevole di quello chefatto e di dover dare una versione alternativa, si attiva per chiamare il 118 e "simulare una tragica fatalità". .

Vigilessa uccisa: il gip, l'indagato aveva in mente l'omicidio - vigilessa uccisa: il gip, l'indagato aveva in mente l'omicidio - Quando il 16 maggio Sofia Stefani arriva al comando della polizia locale di Anzola, lei e Giampiero Gualandi si chiudono in stanza e lui ha "già in mente l'omicidio". E' la ricostruzione del Gip di ... ansa

Omicidio della vigilessa, la Procura dispone le perizie su pistola e impronte - Omicidio della vigilessa, la Procura dispone le perizie su pistola e impronte - Faranno gli accertamenti sull’arma il maresciallo maggiore Luigi Desideri e il maresciallo Lorenzo Talamelli, due carabinieri del Ris di Parma. Incarico al medico legale per l’autopsia ... ilrestodelcarlino

Femminicidio Anzola, il Gip: "Un colpo di pistola preciso e netto" - Femminicidio Anzola, il Gip: "Un colpo di pistola preciso e netto" - Un incipit quasi inedito per un femminicidio, ma il finale non cambia: è la vigilessa 33enne a giacere a terra nella ... Gualandi , per il giudice, “ha già in mente l’omicidio”. E non appena parlano ... rainews