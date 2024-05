Torna il Premio Luce! per le startup Sfida in nome dell’inclusione

(Di venerdì 24 maggio 2024)!, il newsbrand del Gruppo Monrif dedicato ai temi della diversity, dell’unicità e della coesione sociale, canale di informazione trasversale, premia le aziende italiane che si sono distinte per progetti altamente innovativi e di ricerca nella battaglia contro il gender gap, la sostenibilità ambientale e diritti civili. Possono candidarsi al link.news/24, da adesso fino al 7 luglio. Dall’8 al 31 agosto la selezione delle finaliste, i cui nomi verranno comunicati e resi visibili sul sito di! entro il 15 settembre. Sabato 19 ottobre, infine, la premiazione, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, in occasione del Festival di!, giunto alla seconda edizione. Il newsbrand, che parte dall’attualità per analizzare i feni di una società moderna e inclusiva, facendo delle persone il suo principale focus di dibattito, è diretto da Agnese Pini e curato dai giornalisti dei quotidiani storici QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Il premio Oscar Cillian Murphy torna nel franchise horror che ha dato il via alla sua carriera, 28 Giorni Dopo, il sequel 28 Anni Dopo. | Articolo originale scritto da MisterMovie. mistermovie

Continua l’impegno della Pro Loco di Villaricca per la valorizzazione della canzone napoletana attraverso la figura di Sergio Bruni, ’a voc’ ’e Napule Dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid e la prematura scomparsa del presidente Armando De Rosa, vulcanico organizzatore, ritorna il “Premio Villaricca – Sergio Bruni, La canzone napoletana nelle scuole” istituito dal Comune di Villaricca e promosso e organizzato dalla Pro Loco Villaricca con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. puntomagazine

Quest’anno, il consorzio EIT Food – leader in Europa per l’innovazione alimentare, il cui principale obiettivo è quello di rendere il sistema agroalimentare più sostenibile, sano e affidabile; nonché una delle otto Comunità stabilite dallo European Institute of Innovation and Technology (EIT) con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità in tutto il territorio europeo – organizza la Quinta Edizione del Premio di Giornalismo EIT Food. ildenaro

Dalle grandi opere alla casa, dalla sanità al lavoro: ecco temi e promesse al Festival dell’Economia - Dalle grandi opere alla casa, dalla sanità al lavoro: ecco temi e promesse al Festival dell’Economia - Il Festival di Trento si apre con la partecipazione di Matteo Salvini, Orazio Schillaci, Tawakkul Karman, Edmund Phelps e il cardinale Gianfranco Ravasi ... ilsole24ore

'Un Bagliore', il 4 giugno esce nuovo libro del Nobel Jon Fosse - 'Un Bagliore', il 4 giugno esce nuovo libro del Nobel Jon Fosse - Arriva in libreria il 4 giugno 'Un bagliore', il nuovo libro del premio Nobel per la Letteratura 2023 Jon Fosse, pubblicato da La nave di Teseo nella traduzione di Margherita Podestà Heir e per ... ansa

Stellantis, Tavares convoca i sindacati a Torino lunedì per parlare delle “prospettive future”. Torna l’ipotesi della 500 ibrida a Mirafiori - Stellantis, Tavares convoca i sindacati a Torino lunedì per parlare delle “prospettive future”. torna l’ipotesi della 500 ibrida a Mirafiori - Qualcosa si muove dentro Stellantis. Se saranno chiacchiere o ci sarà qualcosa di concreto, lo si capirà a breve. L’appuntamento è per lunedì 27 alle 17, quando l’ad di Stellantis Carlos Tavares incon ... ilfattoquotidiano