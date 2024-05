Stefano De Martino firma con la Rai un accordo pluriennale

(Di venerdì 24 maggio 2024)Desarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2. La Rai punta suDe, che hato con l’azienda un. De– spiega una nota di Viale Mazzini – sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce .

Personaggi tv. Stefano De Martino sta riscuotendo un enorme successo. La Rai sembra aver deciso di scommettere su di lui e, dopo “Affari tuoi”, sembra essere dietro l’angolo una nuova sorpresa in un altro programma di punta. tvzap

Si è conclusa la nuova stagione di Stasera tutto è Possibile ma prima di salutare i fan del suo programma, Stefano De Martino ci ha regalato un momento inaspettato ed esilarante con una rovinosa caduta in diretta. comingsoon

La Rai punta su Stefano De Martino per i prossimi anni e fa bene. Il conduttore è il solo che può ambire ad un pubblico largo e rubare spettatori a Mediaset, ma soprattutto alla sua madrina artistica Maria De Filippi. Se l'obiettivo è Sanremo, lo scoglio principale è politico: lo perseguiterà l'etichetta di quello scelto dalla destra. fanpage

Stefano De Martino condurrà Affari tuoi Le reazioni del pubblico - stefano De martino condurrà Affari tuoi Le reazioni del pubblico - stefano de martino firma con Rai e sarà "impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2" ... rumors

Per Stasera tutto è possibile record di share di tutte le stagioni - Per Stasera tutto è possibile record di share di tutte le stagioni - Ancora un ottimo risultato per la direzione Intrattenimento Prime Time con “Stasera tutto è possibile”, il programma condotto da stefano De martino che ha chiuso il ciclo di trasmissioni con il 14.33 ... rai

Stefano De Martino in picchiata... sul pavimento: "Stasera tutto è possibile" chiude con due botti! - stefano De martino in picchiata... sul pavimento: "Stasera tutto è possibile" chiude con due botti! - Rai, stefano De martino "contratto pluriennale". E attenti al Festival di Sanremo. Intanto 'Stasera tutto è possibile' chiude con ascolti tv record su Rai2 ... affaritaliani