Metrò leggero per Milano Capolinea Cormano-Cusano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo mesi di attese, ecco la novità tanto sospirata dai pendolari dei treni, specie quelli del Sud. A partire dal 9 giugno la linea ferroviaria S12, con partenza da Melegnano, opererà a pieno regime col prolungamento di tutte le corse fino alla stazione diMilanino, che sarà il nuovo(rispetto al precedente-Bovisa). In tutto, il “passante” S12 potrà contare su 22 corse. Alle 4 coppie di treni già in circolazione, infatti, ne saranno aggiunte altre 7. Nei giorni feriali le corse quotidiane effettuate da Melegnano a- tra andata e ritorno - saranno 20; le altre due, una per direzione, copriranno invece il percorsoMilanino-Rogoredo. Nello specifico, rispetto a quelle già in funzione (partenza alle 7.53, 10.53, 14.53, 17.53) le corse aggiuntive da Melegnano aMilanino partiranno alle 6.53, 9.53, 13.53, 16.