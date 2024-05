Di seguito un comunicato diffuso da Puglia in musica: L’Associazione Puglia in Musica è lieta di annunciare la nascita di un emozionante tributo dedicato a Little Tony. Protagonista di questo omaggio all’indimenticabile cantante sarà Fernando Parisi, pugliese, originario di Ostuni (Br), per la prima volta vestirà letteralmente i panni dell’artista, non solo interpretando i suoi celebri successi ma calandosi anche nei suoi iconici movimenti sul palco e negli sgargianti abiti che lo hanno reso riconoscibile. noinotizie

Little Tony Tajani. Si scatena con i Ricchi e Poveri e a Salvini dice: “In Europa vieni con me e Giorgia. Molla Id” - little tony Tajani. Si scatena con i Ricchi e Poveri e a Salvini dice: “In Europa vieni con me e Giorgia. Molla Id” - A firmare l'espulsione di Alternative für Deutschland è stato il presidente di Identità e Democrazia, il leghista Zanni. La replica tedesca: "Ci hanno colpito cinicamente per far fare campagna ... ilfoglio

Raffaella Carrà, amori (e dolori) della sua vita. Boncompagni, Japino, la maternità mancata e le adozioni gay - Raffaella Carrà, amori (e dolori) della sua vita. Boncompagni, Japino, la maternità mancata e le adozioni gay - La regina della tv e della musica ha avuto tanti flirt, ma solo due storie durature. Prima col regista Boncompagni e poi con Sergio Japino. Ecco i dettagli. libero

Amore a South Beach film Tv8: trama e finale - Amore a South Beach film Tv8: trama e finale - Ma tony decise di lasciarla per inseguire il sogno di chef a Parigi. Sono passati 10 anni e l’accoglienza tra i due non è delle migliori. Oggi Sara ha un ristorante che si chiama little Cuba, mentre ... spettacoloitaliano