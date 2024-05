L’automazione scende in campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Come coniugare le tecnologie di ultima generazione con un mestiere antichissimo come l’agricoltura? E’ questa una delle sfide intraprese dal mondo della robotica. Il connubio tra la realtà dei robot e quella degli uomini è alla base del progetto divulgativo che aveva in mente Franco Mosca quando realizzò nel 2017 la prima edizione del Festival della Robotica di Pisa. In memoria dello stimato fondatore, cittadino di San Giuliano Terme, la quarta edizione del festival ha avuto il suo lancio durante l’Agrifiera di Pontasserchio. In uno di questi padiglioni, nei giorni 29 e 30 aprile, si è tenuto l’evento "Robotica e Agricoltura", organizzato dal professor Marco Fontanelli dell’Università di Pisa col contributo di docenti, studenti e aziende specializzate e articolato in due seminari nell’ambito delle due tematiche principali della manifestazione sangiulianese: il verde urbano e l’agricoltura.