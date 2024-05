Decreto Salva Casa | come sarà la sanatoria per i piccoli abusi edilizi e quanto costerà mettersi in regola

AGI - Niente violazioni edilizie per il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, delle superfici coperte, con specifiche crescenti fino al 5% delle misure previste nel titolo abitativo a seconda delle metrature per opere realizzare entro il 24 maggio 2024. agi

Il decreto Salva casa promosso dal ministro Matteo Salvini arriva domani in Cdm: nella bozza c'è il superamento della doppia conformità, meno autorizzazioni per porticati e tende, più tolleranza per chi non ha seguito i progetti iniziali.

fanpage