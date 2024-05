Bancarella Sport 2024 L’anteprima in città con i sei autori finalisti Insieme al Panathlon

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sarà Lucca a ospitaredel Premiodelloche nel passato ha riconosciuto il merito a autentici numeri uno, da una parte o dall’altra della barricata: da Sandro Ciotti a Sara Simeoni, da Reinhold Messner a Clay Regazzoni, da Dino Buzzati a Gianni Brera. Lunedì a partire dalle ore 17.30 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino, torna l’appuntamento con il prestigioso premio, giunto alla 61esima edizione. Per la 14esima volta consecutiva Lucca avrà il privilegio di presentare in anteprima, alla presenza degli, i sei librie già vincitori del premio selezione. Il vincitore assoluto verrà poi proclamato a Pontremoli il 20 luglio. A presentare l’iniziativa ieri nella sede di “Luccalibri” in viale Regina Margherita, il presidente delInternational Club di Lucca Lucio Nobile e Giuseppe Benelli, docente universitario, studioso di tradizioni popolari che - nell’ambito della Fondazionedel Libro - è da anni l’anima e la memoria storica del Premio