Anche il porto è già nel futuro

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Ildi Livorno all’avanguardia per la navigazione autonoma". La quarta edizione del Festival della Robotica è approdatanel principaledella Toscana con una serie di appuntamenti che si sono svolti domenica e lunedì a tema ‘robotica portuale e marittima’. "Grazie al suo- spiega Matteo Paroli (nella foto), segretario generale dell’Adsp Mts - Livorno si candida ad essere uno dei punti di riferimento dell’innovazione tecnologica". "Abbiamo testato il 5g - continua - quando la tecnologia era ancora agli albori ed è grazie ai successi raggiunti in questo campo se oggi lo scalo portuale è riuscito a diventare il primo banco di prova per testare i progressi nell’ambito della navigazione autonoma (Maritime Autonomous Surface Ship - 5G MASS), sistema che aggrega le informazioni in tempo reale condivise tra la nave e gli ambienti digitali portuali". L’evento è stato organizzato da Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Fondazione Carlo Laviosa onlus in collaborazione con il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno.