(Di venerdì 24 maggio 2024) Prende il via oggi, un’iniziativa per, educatori, insegnanti e operatori di comunità, volta a promuovere l’inclusione attraverso la creatività. SI tiene alla Biblioteca Agorà, con, mostre e incontri, fino a domenica pomeriggio. Alle 14, il taglio del nastro, con l’apertura degli spazi allestiti dall’associazione Acchiappasogni e della mostra di libri sul tema della Comunicazione Aumentativa Alternativa e della narrazione per immagini, a cura della Libreria PensieRiBelli. Alle 16, uno perdai 6 ai 10 anni: “Dolci avventure a fumetti” di Food Family Hub sotto la guida della fumettista Alice Milani. Sempre alle 16, l’incontro “Arte e disabilità: superare le barriere con creatività”, a cura disenzabarriere. Alle 17:30 “Teatroe: il potere delle storie e delle emozioni”, a cura dell’attrice Marianna Perilli e “Dal sito archeologico al campo di olivi: un viaggio di creatività”, con Paola Bordigone, ex archeologa, oggi educatrice agricola alla guida dell’azienda “La Madonnina” di Marlia.

In attesa dell’imminente inaugurazione della Comunità alloggio protetta di Via Elisa, dedicata al Durante e dopo di noi, nel 2023 l’attività della Fondazione si è caratterizzata con importanti risorse stanziate sui bandi "Welfare e comunità" (2 milioni a sostegno di 121 progetti), e "Sport e socializzazione" (591 mila euro a sostegno di 100 progetti). lanazione

Al via “Lucca Social . Arts Festival“: laboratori per bambini e genitori - Al via “lucca social . Arts Festival“: laboratori per bambini e genitori - Il lucca social Arts Festival promuove l'inclusione attraverso la creatività con laboratori, mostre e incontri alla Biblioteca Agorà fino a domenica. Eventi per bambini, genitori e operatori di comuni ... lanazione

Il Centro di salute mentale di Lucca al Lucca Social Arts - Il Centro di salute mentale di lucca al lucca social Arts - Dal 24 al 26 maggio nell'ambito del “lucca social Arts - Festival della creatività e dell’inclusione” si terrà un laboratorio di video cooperativo integrato tra gli utenti del Centro di Salute mentale ... lagazzettadilucca

Il ‘grazie’ di Tommaso ai lucchesi - Il ‘grazie’ di Tommaso ai lucchesi - L'apertura imminente di "All'Antico Vinaio" a lucca ha scatenato un acceso dibattito tra critiche e approvazioni, con l'artefice Tommaso Mazzanti che ringrazia per il calore ricevuto. lanazione