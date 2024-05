WWE | Super premio per i vincitori di King e Queen of the Ring!

(Di giovedì 23 maggio 2024) La WWE, sabato sera, incoronerà i prossimiof the, nell’omonimo premium live event in terra saudita. Ma la vittoria del già prestigioso torneo impatterà fortemente anche su un altroevento, ovvero Summerslam, come confermato da Triple H in persona poco fa. Il CCO WWE, infatti, ha confermato che idi entrambi i tornei riceveranno una title shot al titolo del mondo (del rispettivo brand) proprio durante il Big Four di agosto, rendendo ancor più importante ed appetibile la vittoria finale e la possibilità di divenireof the, succedendo nell’albo d’oro a Xavier Woods e Zelina Vega. .

