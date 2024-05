Steven Spielberg | Universal svela la data di uscita del suo nuovo film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 23 maggio 2024)Pictures ha annunciato ladidel prossimodiretto dae i fan dovranno attendere fino al 2026. Ildiretto daha finalmente unadinelle sale americane: l'appuntamento è previsto per il 15 maggio 2026. Ad annunciarlo è stato un comunicato diPictures in cui non si rivela il titolo o la trama del progetto cinematografico. Unprogetto Lo studio ha confermato che David Koepp collaborerà nuovamente cone firmerà la sceneggiatura del. L'autore e il regista hanno lavorato insieme in occasione di Jurassic Park, Il mondo perduto: Jurassic park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. Il maestro ….