Piano B per rigenerare l’Italia | Partiamo dall’impegno civico

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un "manifesto per rilanciare il ruolo della società civile per il benessere e lo sviluppo" allo scopo di "proporre un’alternativa al modello di sviluppo dominante aggregando le tante forze costruttive presenti nel Paese". E’ lo spirito che anima ’B: uno spartito per’, edito da Donzelli, il saggio a più mani presentato martedì al Libraccio nell’ambito delle ’Conversazioni. Il tempo dell’ascolto’ organizzate da Confcooperative Ferrara. Ospiti due dei quindici studiosi, docenti ed esperti che hanno redatto il testo: Paolo Venturi, direttore di Aiccon (centro studi promosso dall’Università di Bologna, dal movimento cooperativo e da varie realtà pubbliche e private nell’ambito dell’economia sociale) e Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica all’Università Tor Vergata di Roma e direttore del sito benecomune.net. Introdotti da Ruggero Villani, direttore di Confcooperative Ferrara e presidente della Scuola di Sviluppo territoriale, e stimolati dalle domande di Cristiano Bendin, capo della redazione di Ferrara de il Resto del Carlino, i due studiosi hanno spiegato la necessità di "mettere in connessione permanente il pensiero con l’azione virtuosa ed efficace già sperimentata dalle tante persone che nei territori, nelle organizzazioni nelle istituzioni, già lavorano": "L’impegnoe sociale – ha osservato Venturi – rimane ancora oggi il terreno più fertile per la rigenerazione del senso di cittadinanza: senza di esso le democrazie si indeboliscono e, se crolla fiducia nella rappresentanza, crolla la democrazia".