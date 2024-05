Panchina Milan - Fonseca per risolvere i problemi di Leao e compagni | si parte dalla difesa…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 23 maggio 2024), Paulodovràdi: si parte dagli infortuni per poi arrivare alla difesa… Mancano solamente gli ultimi dettagli e poi dovrebbe arrivare l’ufficialità. Stiamo ovviamente parlando di Paulo, il prescelto per prendere il posto di Stefano Pioli dalla prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni si parla già di un contratto triennale da circa 3 milioni di euro annui. Il tecnico portoghese, che vanta un passato nella Roma, sarà quindi chiamato a risollevare il club rossonero.dovrà, quindi, partire dalla situazione infortuni equesta problematica che ha caratterizzato l’intera stagione deldi Pioli. Il tecnico oggi al Lille, potrebbe cambiare il metodo di lavoro e soprattutto i carichi. Sì, perché gli infortuni stagionali rossoneri sono, infatti, stati oltre 30 e quasi tutti di natura muscolare., Pauloperdi: si parte dagli infortuni per poi arrivare alla difesa… View this post on Instagram A post shared by daily