Online il nuovo sito internet della Geofor per informare sulla gestione dei rifiuti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Pisa, 23 maggio 2024 - Unweb progettato per offrire maggiore accessibilità e trasparenza al cittadino, con una maggiore facilità nell’accesso ai servizi di, società operativa locale del Gruppo Retiambiente. E’ questo il risultato del restyling apportato dalla società che si occupa di raccolta e smaltimento dinella Provincia di Pisa, che ha coniugato una maggior fruibilità e consultazione delle varie sezioni pensate per gli utenti, ad un sistema sviluppato in modo “responsive”, ovvero consultabile con tutti i dispositivi.Mantenendo una grafica simile a quellacapogruppo RetiAmbiente, ilpromette di essere una risorsa significativa per i cittadini alla ricerca di informazioni sul servizio di raccolta edeinel proprio Comune. Con un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo, ilweb è stato progettato per un accesso rapido e semplice alle informazioni di maggior utilizzo tra cui, ad esempio, il ritiro degli ingombranti, i calendariraccolta porta a porta, gli orari di apertura dei Centri di Raccolta, e così via.