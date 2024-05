L’AfD chiede l’espulsione del suo capolista Krah - ma Le Pen e Salvini hanno già deciso | fuori l’estrema destra tedesca dal gruppo I&D

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024) Identità & Democrazia (I&D) hadi cacciare AfD dal suoall’Europarlamento. L’esclusione, «con effetto immediato», è stata decisa oggi, 23 maggio, dall’Ufficio di presidenza del. Nella nota, diffusa in Italia dallo staff di Matteo, si legge: «IlI&D non vuole più essere associato agli incidenti checoinvolto Maximiliandelper le elezioni europee». La delegazione a Strasburgo del partito di estremaaveva consegnato a Marco Zanni, presidente di I&D, una lettera in cui sivaimmediata di Maximilianalle elezioni europee di giugno e finito al centro di diverse polemiche. Innanzitutto giudiziarie, visto che il suo nome è saltatoin un’inchiesta su uno spionaggio che coinvolge Russia e Cina. E poi mediatiche, soprattutto dopo cheha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha sostenuto che «non tutti i membri delle SS erano criminali di guerra».