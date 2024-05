I dinosauri avevano anche le piume? Secondo una ricerca irlandese - sì

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si chiama Psittacosaurus, è vissuto 130 milioni di anni fa e ha una caratteristica: è un ibrido, ovvero è per metà rettile e per metà uccello. Quindi, aveva addosso sia squame che. Dobbiamo la scoperta a unapubblicata sulla rivista Nature Communications e condotta dal College universitario di Cork, in Irlanda. Lo Psittacosaurus, dunque, rappresenta un caso interessantissimo. In quegli anni, istavano iniziando a trasformarsi in uccelli. Si pensava che questo tipo di Ceratopside avessesolo sulla coda. Invece, laha dimostrato che la pelle ospitasse siache squame. La parte piumata era simile in tutto e per tutto alla struttura degli uccelli moderni. Essa ha ricevuto la protezione, per così dire, di quella squamata, durante l’evoluzione delle. I paleontologi sarebbero arrivati a questa conclusione grazie alla presenza di squame eritrovate sulla pelle fossilizzata.