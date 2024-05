Gasperini tra due fuochi | Percassi lo vuole blindare e ADL lo aspetta

L'Atalanta trionfa in Europa League, notte di festa a Bergamo - In migliaia a Bergamo hanno festeggiato la vittoria dell'Atalanta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, battuto 3 - 0 dalla squadra di Gasperini. Bandiere, cori, fuochi d'artificio, caroselli di auto e alcuni tifosi sono scesi in strada con i trattori.

