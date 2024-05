Fare un referendum sullo stadio del Milan? Si attende la decisione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Undel? A breve si deciderà se è fattibile. È atteso a giorni il pronunciamento del Collegio dei Garanti, l’organismo individuato dal Comune di San Donato per stabilire se ci siano le condizioni tecnico-formali per indire una consultazione popolare, attraverso la quale saggiare gli umori della popolazione rispetto al progetto che prevede la costruzione del futuro impianto dei rossoneri nell’area San Francesco. Intanto ieri, nell’ambito di un’audizione, una rappresentanza del comitato proè stata ascoltata dal Collegio dei Garanti e ha così avuto modo di ribadire le ragioni, per le quali si ritiene importante consultare i cittadini. Il risultato della votazione avrebbe carattere non vincolante.A. Z. .