Ehi - ma che succede? Uomini e Donn - accade poco prima della scelta Daniele Il tronista è senza parole

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nella puntata die oggi, giovedì 23 maggio 2024, c’è stata ladiPaudice. Ilnapoletano ha dovuto scegliere una tra le due corteggiatrici rimaste, Gaia Gigli e Marika Abbonato, al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi, come sempre sotto una pioggia di petali rossi. Dopo aver visto i best of con Marika e Gaia,Paudice ha accolto in studio le sue corteggiatrici.Paudice ha avuto l’opportunità di trascorrere del tempo in villa, con entrambe le corteggiatrici e per loro ha scritto una lettera. Durante la puntata non sono mancati i momenti che hanno ripercorso questi mesi sul trono e ovviamente in un rvm sono stati mostrati i momenti in cui ilha letto alle due ragazze lescritte per loro. “Perché scelgo te”.e, ladiPaudice: polemiche in studio e a casae, il regalo perPaudice “In pochi si sono fatti conoscere in cosìtempo, è riuscito a farci emozionare.