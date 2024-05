WWE | MVP ricorre alle cellule staminali per curare la spalla e altri problemi fisici

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Da qualche tempo MVP non sta avendo un ruolo significativo nei tv show WWE, così come sempre più di rado sale sul ring per lottare. Difatti, il suo ultimo incontro risale al luglio 2022 quando, in occasione di un episodio di Raw, fece coppia con Omos affrontando gli Street Profits. L’ex US Champion, sta fronteggiando alcuni, in particolare allae al ginocchio. Per smaltire i variha deciso, in accordo con i medici che lo seguono, dire a terapie con le. Diversi fastidiTramite un post sul proprio profilo Instagram, MVP ha reso noto cherà a terapie con leper risolvere iche si sta portanto appresso, tra cui un infortunio alla. MVP ha ammesso di essere malconcio, però, ha voluto chiarire di non essersi ancora ritirato e che non ha alcuna intenzione di farlo per ora.