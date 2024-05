Tutti pazzi per la moringa - l’albero miracoloso per la nostra salute | ecco cos’è

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È il turno di un nuovo superfood. Ribattezzata “albero”, laoleifera), è una pianta originaria dell’India che viene utilizzata nella medicina tradizionale e sembra vantare numerose proprietà ed effetti benefici per la. La pianta è conosciuta anche nel campo dell’alimentazione e della cosmesi e si consuma sotto forma di foglie, frutti, fiori, semi, corteccia e radici. È anche impiegata per la preparazione di infusi, ma anche in polvere, olio o come integratore. Entrando più nello specifico, scopriamo che le foglie disono ricche di vitamine del gruppo B, vitamina A e C, amminoacidi essenziali, calcio, ferro, potassio e magnesio. I baccelli immaturi della pianta contengono molte fibre, ma anche magnesio, potassio e manganese. Semi e olio disi possono consumare bolliti o tostati. In particolare, l’olio – noto anche come olio di Ben o di Behen – contiene acido oleico, vitamine e sali minerali.