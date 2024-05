Pichetto | Il portale Terra è un tassello per la programmazione efficiente della rete elettrica

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “La novità che comunichiamo insieme oggi conferma ancora una volta la grande conczza di Terna nelle sfidetransizione. Continua dunque a prendere forma il Dl Energia che contiene molte norme di interesse per le imprese, penso al gas e l?electricity release, ma più in generale per lo sviluppo di tanti versanti delle rinnovabili, con semplificazioni e razionalizzazioni attese dagli operatori: un decreto molto concreto, in linea con la direzione intrapresa in questi mesi su tutti i fronti”. Così il ministro dell?Ambiente eSicurezza energetica Gilbertoin occasionepresentazione di, ildigitale previsto dal Decreto Energia, che Terna metterà a disposizione di amministratori nazionali e locali, legislatori e soggetti proponenti per la consultazione di informazioni su Territorio, Reti, Rinnovabili e Accumuli.