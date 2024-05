Grande Fratello 2024-2025 - Alfonso Signorini cerca concorrenti sui social | Inviatemi messaggi in direct su instagram

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È già tempo di casting per una nuova edizione del. Anche per il prossimo anno, conduttore saràcheattraverso i. Vediamo insieme come fare domanda per partecipare al reality di Canale 5. Gf, l’appello diperre nuoviSono trascorsi pochi mesi dalla fine della diciassettesima edizione delche ha visto la vittoria di Perla Vatiero su Beatrice Luzzi ed è già tempo di pensare alla prossima. Chi vuole far parte del reality, avrà un nuovo modo per candidarsi: mandare uno viaal conduttore. È lo stesso presentatore a spiegare come fare dal suo profilo(nome utente @alfo): “Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi inMessage: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose più importanti da sapere di voi.