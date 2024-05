Calcio | Serie B Giudice - nessun giocatore squalificat - Palermo multato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ammenda di 30mila euro per il club rosanero per lancio di oggetti da parte dei tifosi MILANO -o dopo le semifinali di andata dei playoff promozione diB (-Venezia e Catanzaro-Cremonese), disputate tra lunedì e martedì.

Calcio: Serie B. Giudice, nessun giocatore squalificato, Palermo multato - Calcio: serie B. Giudice, nessun giocatore squalificato, Palermo multato - Ammenda di 30mila euro per il club rosanero per lancio di oggetti da parte dei tifosi MILANO (ITALPRESS) - nessun giocatore squalificato dopo le semifinali di andata dei playoff promozione di serie B ... sport.tiscali

I migliori della serie A: nelle nomination solo due dell'Inter, tra i bomber non ci sono né Lautaro né Thuram - I migliori della serie A: nelle nomination solo due dell'Inter, tra i bomber non ci sono né Lautaro né Thuram - Ci sono appena due giocatori dell’Inter dominatrice del campionato tra i migliori giocatori di serie A selezionati dalla Lega per ... Come per le passate stagioni, nessun calciatore può figurare in ... repubblica

“Bridgerton” e altre 7 serie tv in costume - “Bridgerton” e altre 7 serie tv in costume - La terza stagione di "Bridgerton" ci dà l'opportunità di scartabellare tra altri sfiziosi "period drama" tra cinema e tv ... sorrisi